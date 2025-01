Mehrere Filmstudios sind wegen der Feuerkatastrophe in Los Angeles geschlossen, Dreharbeiten etwa von «Grey’s Anatomy» und «Hacks» wurden unterbrochen.

Los Angeles - Die Feuerkatastrophe im Großraum Los Angeles hat Auswirkungen auf die Film- und Fernsehbranche in Hollywood. Dreharbeiten wurden unterbrochen und Filmpremieren abgesagt.

Betroffen davon waren etwa die Serien "Grey’s Anatomy" und "Hacks" sowie die Talkshow von Jimmy Kimmel, wie das Branchenportal "Deadline" schrieb.

Mehrere Filmstudios sind vorübergehend geschlossen, von Brandschäden wurde vorerst allerdings nichts bekannt. "Trotz der weit verbreiteten Verwüstung (...) scheinen die zentralen Produktionszentren in Los Angeles von der historischen Zerstörung durch die Waldbrände in der Region verschont zu bleiben", schrieb das Magazin "Hollywood Reporter" in einer vorläufigen Bilanz.

Premieren mit Pamela Anderson und Jennifer Lopez abgesagt

Die vorübergehend geschlossenen Warner Bros. Studios teilten auf der Website, über die Besucher normalerweise Touren buchen können, mit: "Unsere Gedanken sind bei unseren Gemeinden und den Menschen, die von den Waldbränden in Los Angeles betroffen sind."

Auch die Studios von Paramount Pictures in Los Angeles blieben zu. "Die Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeiter hat für uns oberste Priorität", hieß es auf der Website. Die Universal Studios Hollywood öffneten nach einer vorübergehenden Schließung am Freitag wieder, wie das Unternehmen auf seiner Website schrieb.

In Los Angeles wurden zahlreiche Filmevents abgesagt, darunter die Premiere der Filme "The Last Showgirl" mit Pamela Anderson und "Unstoppable" mit Jennifer Lopez, wie "Deadline" schrieb.