Feuerkatastrophe in Raum Los Angeles: Critics Choice Awards werden wegen der Brände erneut verschoben

Die Critics Choice Awards werden wegen der Brände in Los Angeles erneut verschoben. Die Preisverleihung, die ursprünglich für den 14. Januar in Santa Monica geplant war, wurde angesichts der Katastrophe zunächst für den 26. Januar angekündigt. Wie unter anderem "Hollywood Reporter" berichtete, soll die Zeremonie nun noch einmal auf einen späteren Termin verlegt werden. Dieser werde laut "People" voraussichtlich im Februar stattfinden und soll in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden.

Niemandem nach Feiern zumute

Die Critics Choice Awards gehörten zu den ersten großen Hollywood-Events, die nur wenige Stunden nach dem Feuersturm verlegt wurden, der die Stadtteile Pacific Palisades und Altadena in Los Angeles verwüstete. Eine Woche später kämpft die Stadt immer noch mit dem Ausmaß der Tragödie. Inmitten der Verwüstung, in der viele Menschen obdachlos wurden und Zehntausende noch immer evakuiert werden, ist derzeit niemandem in Hollywood nach Feiern zumute. "Diese Tragödie hat bereits tiefgreifende Auswirkungen auf unsere Gemeinde. Unsere Gedanken und Gebete sind bei denen, die gegen die verheerenden Brände kämpfen, und bei allen, die davon betroffen sind", sagte Joey Berlin, CEO der Critics Choice Association, vergangene Woche in einer Erklärung

Die Veranstaltung sollte im Barker Hangar stattfinden, nur wenige Kilometer von Pacific Palisades entfernt. Chelsea Handler (49) soll die Preisverleihung zum dritten Mal in Folge moderieren. Zu den Topfavoriten zählen die Filme "Wicked" und "Konklave".

Verwirrung um die Oscars

Auch andere Events sind betroffen, darunter die Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen, die bereits zweimal auf nun den 23. Januar verschoben wurden. Wie die britische Boulevardzeitung "The Sun" in Erfahrung gebracht haben will, stehe sogar die Verleihung der begehrten Filmtrophäe am 2. März auf der Kippe. Es gebe eine "geheime Notfallstrategie": "Zum ersten Mal in ihrer 96-jährigen Geschichte steht die Oscar-Verleihung kurz vor der Absage." Laut "Hollywood Reporter" werde ein solcher Plan aber nicht in Erwägung gezogen und es existiere auch kein derartiger Beratungsausschuss. "Das einzige Gremium, das derzeit darüber entscheidet, wie die Academy weiter verfahren soll, ist der 55-köpfige Verwaltungsrat der Organisation", betonte das Branchenportal. Dessen jüngste Entscheidung, die am Montag bekannt gegeben wurde, laute, dass der Termin der Oscar-Verleihung nicht verschoben werde.