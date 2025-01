Das Thomas-Mann-Haus ist von den Großbränden in und um Los Angeles „bisher unversehrt“ geblieben. Die Villa Aurora konnte dem Feuer in Teilen standhalten, wie die Sprecherin der beiden Kulturstätten mitteilte. Beide Gebäude befänden sich weiterhin in der Gefahrenzone.

Das Thomas-Mann-Haus in Pacific Palisades in Los Angeles, das unter anderem auch von der Stiftung des Ditzinger Unternehmers Berthold Leibinger seit Jahren gefördert wird, war der Wohnsitz des Schriftstellers Thomas Mann (1875-1955) während seines Exils. Die Bundesrepublik kaufte es 2016. In der Villa Aurora lebten während ihres Exils der Schriftsteller Lion Feuchtwanger und seine Frau, sie steht ebenfalls in Pacific Palisades und dient heute als Künstlerresidenz.

Mitarbeiter kamen rechtzeitig in Sicherheit

Alle Mitarbeiter kamen rechtzeitig in Sicherheit. Zur Villa Aurora teilte die Sprecherin mit: „Eine umfassende Schadensbeurteilung steht noch aus, sodass wir aktuell keine abschließende Einschätzung vornehmen können, in welchem Umfang Schäden an der Bausubstanz, der historischen Einrichtung und der Bibliothek zu erwarten sind.“

Zum bislang verschont gebliebenen Thomas-Mann-Haus hieß es: „Auch dies ist eine Momentaufnahme, da die Situation sich jederzeit ändern kann.“