Wieder Großalarm für die Stuttgarter Feuerwehr im Stadtbezirk in Stuttgart-Süd: Erneut sind Kellerbrände in zwei Gebäuden gemeldet worden. „Wir sind mit 50 Einsatzkräften vor Ort“, sagt Feuerwehrsprecher Daniel Anand. Der Bereich wurde von der Polizei abgesperrt. In der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und DRK sind am Dienstag um 11.20 Uhr die ersten Notrufe eingegangen. Nach ersten Erkenntnissen gibt es bisher keine Verletzten. Das besondere Problem allerdings: Eines der Gebäude war stark verraucht - und der Rauch zog in die Nachbarschaft.

Das Gebäude an der Ecke Strohberg und Filderstraße, in dem ein Pizza-Lieferservice untergebracht ist, wurde nach Eintreffen der Rettungskräfte umgehend evakuiert. „Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden“, sagt Anand, „jedoch ist alles stark verraucht.“ Damit nicht genug: Schon kurze Zeit später ging ein zweiter Alarm ein - diesmal aus der Heusteigstraße. „Auch dort konnte Brandgeruch wahrgenommen werden, allerdings war zunächst kein Brand zu finden“, so der Feuerwehrsprecher. Erst als zwei Einsatztrupps in unterirdischen Verbindungen aufeinander trafen, war klar: Dieser Rauch gehörte zum selben Feuer.

Fast eine Kopie der Brände vom Wochenende

So viel Zufall kann es nicht geben: Bereits am Samstag gegen 22.25 Uhr hatte es im gleichen Gebäudekomplex an der Straße Strohberg einen Kellerbrand gegeben. Dabei hatte ein Zwölfjähriger mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert werden müssen. Den Bewohnern war der Fluchtweg versperrt, weil der Treppenraum völlig verraucht war. Am Sonntag brannte es dann auch in der Heusteigstraße. Gegen 13.20 Uhr hatten mehr als 200 Personen ihre Wohnungen verlassen müssen. Es gab eine Leichtverletzte, der Schaden wurde auf 100.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Die Ursache der Brände vom Wochenende ist noch nicht abschließend geklärt. Eine Brandstiftung gilt als wahrscheinlich. „Einen konkreten Tatverdacht“, so Polizeisprecherin Daniela Treude auf Anfrage, „gibt es aber noch nicht.“ Hinweise nimmt die Kriminalpolizei über Telefon 0711/8990-5778 entgegen.