1 Die Feuerwehr musste wegen brennender Mülltonnen ausrücken (Symbolbild). Foto: 7aktuell.de/Moritz Bassermann

Wieder brennen nachts Mülltonnen im Quartier – und die Ermittler haben weiter keine heiße Spur.















Stuttgart - Eigentlich wollte ein Pizzabote zur frühen Morgenstunde in der Böheimstraße nur eine Bestellung ofenfrisch ausliefern. Doch dann ging es auf ganz andere Weise ziemlich heiß her: Der Mann wurde unvermittelt Zeuge einer Brandstiftungsserie, die wohl schon seit längerem im Stuttgarter Süden im Gange ist. Die Polizei hat indes auf der Suche nach dem oder den Tätern noch keine heiße Spur.

Der jüngste Fall spielte sich am Samstag gegen 3.45 Uhr ab. Der Pizzabote entdeckte vor einem Haus an der Böheimstraße eine brennende Papiermülltonne und alarmierte per Mobiltelefon die Polizei. „Zum Glück stand die Tonne etwas weiter von der Hausfassade entfernt“, sagt Polizeisprecher Stephan Widmann. Noch während der Löscharbeiten meldete sich ein weiterer Zeuge bei den Polizeibeamten und wies sie auf einen weiteren Brand in der parallel verlaufenden Hahnstraße hin. Dort brannte es in einer sogenannten Schuttmulde.

Immer wieder flackert eine Serie auf

Die Polizei löste eine Fahndungsaktion aus, um dem oder den Tätern auf die Spur zu kommen. Die Urheber wurden dabei nicht entdeckt – dafür ein weiterer Brand einer Papiermülltonne an der Ecke Fetzerstraße/Böhmisreuteweg. „Die brennende Tonne stand mitten auf der Fahrbahn“, sagt Polizeisprecher Widmann.

Die Brandermittler der Kriminalpolizei hoffen über Telefon 0711/8990-5778 auf Zeugen, die im Quartier Verdächtiges wahrgenommen haben. Denn im Süden flackert offensichtlich seit Monaten eine Serie auf. Einen Monat zuvor, am 9. Oktober, brannte es in der List-, Weißenburg-, Zeller- und Bopserstraße sowie im Weidenweg. Die Flammen hatten dabei teilweise auch Gebäudefassaden erfasst. Dabei war ein Verdächtiger beobachtet, aber nicht gefasst worden. Bereits im vergangenen Jahr gab es im Süden eine Serie von ungeklärten Brandstiftungen – mit Schwerpunkt Juli und August.