Eiffelturm in Paris nach Kurzschluss evakuiert

Feueralarm in Frankreich ausgelöst

1 Feuerwehrleute in ihrem Fahrzeug am Fuße des Eiffelturms, wo ein Brand gemeldet wurde. Foto: dpa/Anna Kurth

Schreckmoment in Paris: Brennt das berühmte Wahrzeichen? Rasch gibt es Entwarnung.











Link kopiert



Der Eiffelturm ist an Heiligabend zeitweise evakuiert worden. Wegen eines Kurzschlusses in einem Aufzugschacht sei am Vormittag der Feueralarm ausgelöst worden, berichtete der französische Sender BFMTV.