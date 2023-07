1 Eine Außenaufnahme der Oscar-Paret-Schule in Freiberg am Neckar im Kreis Ludwigsburg Foto: OPS

Während der mündlichen Prüfungen kam es am Dienstagmorgen an der Oscar-Paret-Schule in Freiberg am Neckar zu einem Feueralarm. Die Prüfungen mussten abgebrochen werden. So geht es für die Abiturienten weiter.









Nicht mal ein Fehlalarm konnte die Schüler der Oscar-Paret-Schule am Dienstag davon abhalten, ihre Abiturprüfungen abzulegen. Am Dienstagmorgen waren acht Schüler in Freiberg am Neckar im Kreis Ludwigsburg gerade dabei, sich auf ihre mündlichen Prüfungen vorzubereiten und in ihre jeweiligen Aufgaben zu vertiefen, als kurz nach acht Uhr der Alarm losging. Die Schule, die sowohl Gymnasium, Realschule als auch Gemeinschaftsschule ist, musste umgehend geräumt und die Prüfungen abgebrochen werden.