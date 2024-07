Feuer: Wohnungsbrand in Heidenheim - Frau tot gefunden

1 Bei einem Feuer in Heidenheim ist eine Frau tot gefunden worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Die Feuerwehr rückt in Heidenheim zu einem Brand in der Innenstadt aus. Die Einsatzkräfte machen eine traurige Entdeckung.











Bei einem Brand in der Innenstadt von Heidenheim ist eine Frau tot in einer Wohnung gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am Donnerstagabend in der Wohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses aus. Bei den Löscharbeiten entdeckten Einsatzkräfte der Feuerwehr die 56 Jahre alte Bewohnerin leblos. Ein Notarzt habe nur noch den Tod der Frau feststellen können.