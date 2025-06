Feuer: Waldbrände in Kanada verschlechtern Luft in Nordamerika

Waldbrände in Kanada verschlechtern Luft in Nordamerika

2 Die Sicht ist getrübt in New York - das liegt an Bränden weit entfernt Foto: Heather Khalifa/AP/dpa

Rauchwolken aus Kanada führen zu Gesundheitswarnungen in den USA. In Städten wie New York ist der Blick auf die Skyline getrübt. Die Luftqualität erreicht bedenkliche Werte.











New York/Ottawa - Die massiven Waldbrände in Kanada beeinträchtigen zunehmend die Luftqualität in Teilen Nordamerikas. Rauch aus mehr als 200 aktiven Feuern – davon über 100 außer Kontrolle – hat nach Angaben der US-Wetterbehörden mindestens ein Drittel der Vereinigten Staaten erreicht. Besonders betroffen sind der Nordosten der USA sowie der Mittlere Westen. Am schlechtesten war die Luft am Donnerstag in der Millionenmetropole Chicago.