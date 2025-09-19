Feuer schnell gelöscht: Wohnungsbrand in Stuttgart-Feuerbach – drei Personen erleiden Rauchvergiftung
Am Freitagmittag hat es in einer Wohnung in Stuttgart-Feuerbach gebrannt. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa

Bei einem Wohnungsbrand in Stuttgart-Feuerbach wurden drei Personen leicht verletzt. Das Feuer konnte jedoch schnell gelöscht werden. Die Einsatzkräfte sind noch vor Ort.

Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei sind am Freitag gegen 13.25 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Hohewartstraße in Stuttgart-Feuerbach alarmiert worden. Das Feuer brach im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses aus, konnte jedoch schnell unter Kontrolle gebracht und inzwischen vollständig gelöscht werden, sagt ein Polizeisprecher. Die genaue Brandursache sei noch unklar.

 

Drei Personen erlitten bei dem Brand eine Rauchgasvergiftung und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, so die Feuerwehr Stuttgart auf der Plattform X (ehemals Twitter). Zwei Katzen konnten unverletzt aus der Wohnung gerettet werden.

Während der Löscharbeiten belüfteten die Einsatzkräfte der Feuer die betroffene Wohnung. Die Nachlöscharbeiten sowie die Belüftung der Wohnung dauern derzeit noch an.

 