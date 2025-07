Feuer: Mehrere Waldbrände halten Feuerwehren im Osten in Atem

4 Das Areal wurde früher als Truppenübungsgelände genutzt. Foto: Daniel Wagner/dpa

Mit der Trockenheit kommen Waldbrände, die sich teils schnell ausbreiten. Mehrere frühere Truppenübungsplätze sind betroffen.











Riesa/Berlin - Gleich an mehreren Orten im Osten Deutschlands kämpft die Feuerwehr mit Waldbränden. Wegen des Feuers in der Gohrischheide an der Grenze von Sachsen und Brandenburg wurde der Ort Heidehäuser mit einem Wohnheim für Schwerbehinderte evakuiert. Das teilte der stellvertretende Gemeindewehrleiter in Zeithain, Raiko Riedel, mit. Betroffen seien insgesamt rund 100 Menschen, davon etwa 45 Heimbewohner.