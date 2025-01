Während der Löscharbeiten bei den Waldbränden in Kalifornien kam es zu einer gefährlichen Kollision zwischen einem Löschflugzeug und einer Drohne.

Ein Löschflugzeug ist am Donnerstag, den 9. Januar, während des Einsatzes gegen das Feuer im Stadtteil Palisades in Los Angeles mit einer Drohne kollidiert. Das Flugzeug konnte sicher landen, wie Feuerwehrbehörden der US-Luftfahrtbehörde FAA mitteilten. Die FAA hat Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.

Drohnen stellen Gefahr für Feuerwehrleute dar

Der Einsatz von Drohnen in der Nähe von Waldbränden stellt eine ernsthafte Gefahr dar und ist strengstens untersagt. Die FAA teilt mit, dass das Eingreifen in Brandbekämpfungsmaßnahmen auf öffentlichen Flächen ein Verbrechen darstellt, das mit bis zu zwölf Monaten Gefängnis bestraft werden kann. Zudem drohen Zivilstrafen von bis zu 75.000 US-Dollar für Drohnenpiloten, die Löschmaßnahmen, Polizeieinsätze oder Rettungsmaßnahmen behindern – insbesondere, wenn Flugverbotszonen (Temporary Flight Restrictions, TFRs) eingerichtet wurden.

Die FAA betonte, dass keine Genehmigungen für Drohnenflüge innerhalb der TFRs in Los Angeles erteilt wurden, die nicht direkt mit den Löscharbeiten in Verbindung stehen. Verstöße gegen diese Regelungen werden mit Nachdruck verfolgt.

Die Drohne riss bei der Kollision ein Loch in einen der Flügel, wie auf diesem Bild zu erkennen ist.

Drohnen gefährden Löschmaßnahmen

Der Einsatz von Drohnen in der Nähe von Waldbränden gefährdet nicht nur das Leben von Feuerwehrleuten, sondern kann auch den Erfolg der Löscharbeiten erheblich beeinträchtigen. Bei Sichtung von Drohnen müssen Löschflugzeuge oft am Boden bleiben, um Kollisionen zu vermeiden. Dadurch können wertvolle Minuten verloren gehen, was das Ausbreiten der Feuer begünstigt und Gefahr für Anwohner, Eigentum und Feuerwehrleute auf dem Boden erhöht.

Um den Schutz der Löschflugzeuge sicherzustellen, hat die FAA mehrere Flugverbotszonen über der Region Los Angeles eingerichtet. Alle nicht autorisierten Fluggeräte, einschließlich Drohnen, dürfen diese Zonen nicht durchfliegen.

