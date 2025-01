Feuer-Inferno in L.A.: Stars wie Anthony Hopkins verlieren Zuhause

1 Die aus "How I Met Your Mother" bekannte Cobie Smulders und Sir Anthony Hopkins haben Medienberichten zufolge ihre Häuser in Los Angeles in den Flammen verloren. Foto: 2019 Featureflash Photo Agency/Shutterstock.com/imago images/NurPhoto/Luca Carlino

Von den verheerenden Bränden in Los Angeles und Umgebung sind auch weiterhin zahlreiche Berühmtheiten betroffen. So hat etwa "How I Met Your Mother"-Star Cobie Smulders ihr Zuhause verloren.











Auch am Donnerstag (9. Januar) wüten in der US-Metropole Los Angeles an mehreren Stellen Feuersbrünste, darunter auch im Nobel-Wohnviertel Pacific Palisades. Schon am Donnerstagmorgen war bekannt geworden, dass Häuser und Villen von Berühmtheiten wie Billy Crystal (76) oder Paris Hilton (43) durch die verheerenden Brände zerstört worden seien. Und auch weitere Stars hat es getroffen.