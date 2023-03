Feuer in Winnenden

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Winnenden ist ein Sachschaden in Höhe von 300 000 Euro entstanden. Das Feuer war offenbar durch einen Whirlpool ausgelöst worden.









Bei einem Brand in der Winnender Gerberstraße ist in der Nacht auf Samstag laut ersten Erkenntnissen der Polizei ein Sachschaden von annähernd 300 000 Euro entstanden. Das Feuer war an einem Whirlpool auf einer Terrasse im Erdgeschoss des Hauses ausgebrochen. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Ursache.

Feuerwehr rückt mit fünf Fahrzeugen aus

Durch die Flammen wurden drei darüber liegende Balkone sowie die Außenfassade des Hauses erheblich beschädigt. Verletzt wurde aber niemand.

Die Feuerwehr, die um 3.10 Uhr alarmiert worden war, rückte mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften aus und konnte letztlich löschen, den hohen Schaden aber nicht mehr verhindern.