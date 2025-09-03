Feuer in Weinstadt: Gartenhaus komplett abgebrannt – Polizei ermittelt

1 Die Feuerwehr konnte das brennende Gartenhaus nicht retten. Es brannte vollständig ab (Symbolfoto). Foto: StZ/Weingand

In den Weinbergen zwischen Weinstadt-Schnait und Aichelberg kommt es am späten Dienstagabend zu einem Brand. Die Polizei ermittelt nun die Ursache und sucht Zeugen.











Link kopiert



Mehrere Zeugen haben am Dienstag gegen 23 Uhr ein Feuer in den Weinbergen zwischen der Weinstädter Ortschaft Schnait (Rems-Murr-Kreis) und Aichelberg (Landkreis Esslingen) bemerkt und daraufhin die Feuerwehr alarmiert. Diese rückte mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften aus und stellte vor Ort fest, dass eine Gartenhütte in Flammen stand.