1 Wegen des Waldbrands mussten mehr als 3.500 Menschen ihre Häuser verlassen. Foto: -/Vigili del Fuoco/dpa

Die Feuerwehr kommt bei der Bekämpfung der Flammen voran. Allerdings müssen immer noch Hunderte die Nacht außerhalb der eigenen Häuser verbringen. Noch ist der Brand nicht unter Kontrolle.











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Pisa - In der Toskana hat sich die Lage nach einem riesigen Waldbrand entspannt. Von den evakuierten mehr als 3.500 Menschen konnten die meisten die Nacht wieder in den eigenen vier Wänden zubringen, wie die italienischen Behörden mitteilten. Die Feuerwehr kam bei der Bekämpfung der Flammen am 830 Meter hohen Berg Monte Faeta zwischen den Städten Pisa und Lucca voran. Nach Angaben der örtlichen Behörden wurden in der beliebten Ausflugsregion etwa sieben Quadratkilometer Wald zerstört.