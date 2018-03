Feuer in Urbach im Rems-Murr-Kreis Einfamilienhaus nach Brand unbewohnbar

Von red 30. März 2018 - 14:05 Uhr

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Urbach im Rems-Murr-Kreis ist ein Schaden von 150.000 Euro entstanden. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.





Urbach - Aus bislang unbekannter Ursache ist es am Freitagmorgen zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Urbach (Rems-Murr-Kreis) gekommen. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Wie die Polizei berichtet, konnte die Feuerwehr, die mit 35 Mann und fünf Fahrzeuge im Einsatz war, das gegen 8.25 Uhr ausgebrochene Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Eine Person erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung.

Aufgrund der Schäden durch den Brand und das Löschwasser ist das Gebäude nicht mehr bewohnbar. Der Schaden beläuft sich auf zirka 150.000 Euro. Die Bewohner können vorübergehend bei Bekannten unterkommen.