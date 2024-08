Feuer in Ulm: Haus nach Kellerbrand unbewohnbar - 50 Menschen betroffen

Feuer in Ulm

1 Bewohner bemerkten laut Polizei am Montagabend, dass starker Rauch aus einem Kellerabteil kam.(Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Vogl

Starker Rauch kommt aus einem Kellerabteil in einem Haus in Ulm. Die Feuerwehr löscht die Flammen. Zurück bleibt ein Treppenhaus voll Rauch. 50 Menschen verlieren auf unbestimmte Zeit ihr Zuhause.











Ein Brand in einem Kellerabteil hat ein Mehrfamilienhaus in Ulm vorübergehend unbewohnbar gemacht. Grund dafür seien Rückstände von Rauch im gesamten Treppenhaus, sagte ein Sprecher der Polizei. Betroffen sind demnach 50 Bewohner, die bei Bekannten oder in einer Notunterkunft unterkamen. Wann das Haus wieder bewohnt werden könne, sei nicht abschätzbar.