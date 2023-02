6 Szenen nach dem Brand Foto: 7aktuell.de/Marc Gruber/7aktuell.de | Marc Gruber

Am Dienstagabend geriet der Anbau einer Schreinerei im Stuttgarter Westen in Brand. Nun wollen Brandermittler die Ursache gefunden haben.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Eine Schreinerei an der Esperantostraße in Stuttgart-West ist am Dienstagabend in Brand geraten. Eine Anwohnerin meldete laut Polizeibericht gegen 19.10 Uhr das brennende Gebäude. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr hatten demnach den Brand nur kurze Zeit später, gegen 19.30 Uhr gelöscht.

Unsere Empfehlung für Sie Stuttgart-West Großeinsatz der Feuerwehr nach Brand in Anbau von Schreinerei Am Dienstagabend gerät der Anbau einer Schreinerei im Stuttgarter Westen in Brand. Die Feuerwehr rückt mit einem Großaufgebot aus.

Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Laut ersten Ermittlungsergebnissen liegt die Brandursache mutmaßlich in der fehlerhaften Entsorgung von Arbeitsabfällen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990 5778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.