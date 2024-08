Feuer in Stuttgart-Süd: Schon wieder ein Brandstifter unterwegs

Gleich fünf Fälle von Brandstiftung haben am Montagabend im Stuttgarter Süden und in Stuttgart-Mitte die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Die Polizei hat erste Hinweise auf einen Verdächtigen.

Erst vor wenigen Tagen hat die Polizei einen Mann fassen können, der für mehrere Brandstiftungen im Stuttgarter Osten verantwortlich sein soll. Nun sucht sie eine Tatperson, die im Süden der Stadt ihr Unwesen treibt. Gleich fünf Brände musste die Feuerwehr dort in der Nacht zum Dienstag löschen. Sie konnte aber verhindern, dass das Feuer auf Gebäude übergriff. Angezündet wurden vor allem Müllcontainer. In einem Fall konnte ein Zeuge einen Tatverdächtigen beschreiben.

Gegen 23.30 Uhr kam der erste Alarm aus der Arminstraße. Dort brannte erst ein Müllcontainer. Als die Feuerwehr ankam, hatte das Feuer bereits auf zwei weitere Container übergegriffen. Kaum war dieser Brand gelöscht, wurde schon wieder einer entdeckt. Kurz vor Mitternacht meldete ein Zeuge qualmende Müllcontainer in einem Hinterhof an der Möhringer Straße. Der Mann sah dort einen Verdächtigen. Er habe sich in dem Hinterhof aufgehalten und sei dann weggerannt.

Kurz darauf ging es an der Tübinger Straße weiter. Auf Höhe der Hausnummer 91 waren es zwei brennende Mülltonnen. An der Kolbstraße wurden ein Schirm und zwei Müllcontainer angezündet, und dann noch zwei Container an der Hauptstätter Straße, auf Höhe der Hausnummern 108 und 134.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 15 000 Euro. In keinem Fall habe das Feuer auf eines der Häuser übergegriffen, auch dank des schnellen Einschreitens der Feuerwehr. Der Mann, der an der Möhringer Straße gesehen wurde, ist laut der Polizei 1,70 bis 1,80 Meter groß, hat eine stämmige Statur und dunkle kurze Haare. Die Kriminalpolizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter Telefon 07 11/89 90 57 78 zu melden. Die Ermittelnden vermuten, dass die Taten zusammenhängen.