1 Nach mehreren Bränden in Stammheim ermittelt die Kripo Foto: Andreas Rosar

Nur einen Tag nach dem Großbrand an einem Vereinsheim in Stammheim brennt es wieder in dem Stadtteil: Die Polizei sieht Parallelen zu der mutmaßlichen Brandstiftung in der Nacht zuvor.

Stuttgart - Wieder hat es in Stammheim gebrannt, und die Parallelen zu Feuern in den zurückliegenden Tagen sind auffällig: Einen Tag nach dem Großbrand am Vereinsheim des TV Stammheim, bei dem die Polizei Brandstiftung als mögliche Ursache nannte, wurden in der Nacht zum Donnerstag wieder Müllbehälter angezündet. Am Hornissenweg sowie am Marco-Polo-Weg musste die Feuerwehr löschen.

Wieder brennen Mülltonnen in Stamheim

Der erste Alarm kam gegen 2.45 Uhr. Ein Passant rief die Feuerwehr und die Polizei an, als er am Hornissenweg brennende Mülltonnen sah. Sie standen an der Rückseite von drei Einzelgaragen. Als die Feuerwehr eintraf, hatte sich das Feuer von den Mülltonnen bereits auf die mittlere Garage ausgedehnt. Dabei sei das darin abgestellte Fahrzeug, ein Mercedes, nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und löschte ihn. Gegen 4.20 Uhr brannte ein Müllcontainer am Marco-Polo-Weg. Das Feuer griff auf eine Tonne, die daneben stand, sowie auf einen Baumstamm und mehrere Holzpfähle über. Wohnhäuser seien nicht betroffen gewesen. Die Kriminalpolizei prüft nun einen Zusammenhang mit dem Feuer am Vereinsheim und anderen Fällen mutmaßlicher Brandstiftung in Stammheim in den zurückliegenden Tagen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07 11/89 90 57 78 zu melden.

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.