1 Die Feuerwehr wurde gegen kurz vor halb fünf gerufen (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Beim Brand einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus musste die Feuerwehr am früher Morgen das ganze Gebäude evakuieren. Es gibt Verletzte.











Um kurz vor halb fünf hatte ein Zeuge über den Feuerwehr-Notruf 112 bereits von Rauch und offenen Flammen in einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Schlüsselwiesen in Stuttgart-Ost gesprochen, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.