Am Dienstagmorgen gerät in Stuttgart-Nord eine Küche in Brand. Es entsteht ein Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Die Ermittlungen zur Ursache laufen.









Ein Brand in Stuttgart-Nord hat am Dienstagmorgen die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Laut Mitteilung der Polizei geriet eine Küche in einer Wohnung an der Schottstraße in Brand. Gegen 9.15 Uhr hatte die 60 Jahre alte Bewohnerin ihre Wohnung verlassen, als das Feuer wohl im Bereich des Herdes ausbrach.

Die Hausbewohner verließen daraufhin umgehend das Gebäude. Die verständigten Einsatzkräfte der Feuerwehr meldeten bereits eine halbe Stunde später „Feuer aus“. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere Zehntausend Euro. Die Brandursache muss noch genauer ermittelt werden.