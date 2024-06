1 Die Feuerwehr bei Löscharbeiten – vom Brand war nicht nur eine Pizzeria, sondern auch ein Café betroffen. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

Nach einem Brand an der Vaihinger Straße in Möhringen stellt sich heraus: Nicht nur eine Pizzeria, sondern auch das Maibach Café im selben Haus ist in Mitleidenschaft gezogen worden.











Der Brand an der Vaihinger Straße in Stuttgart-Möhringen, der sich am frühen Montagmorgen ereignete, ist folgenreicher als bisher angenommen. Denn nicht nur die Pizzeria im Erdgeschoss des Hauses, wo der Brand mutmaßlich ausbrach, ist ein Fall für den Gutachter – auch das Maibach Café im selben Gebäude hat jetzt in sozialen Netzwerken mitgeteilt, vorübergehend schließen zu müssen.