3 Einsatzkräfte am Ort des Geschehens Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

Ein Saunabrand in Sindelfingen fordert neun Verletzte. Auch der Sachschaden ist hoch und wird auf eine halbe Million Euro geschätzt.











Bei einem Brand in einer Sauna in Sindelfingen im Kreis Böblingen sind neun Menschen leicht verletzt worden. Die Polizei schätze den Sachschaden auf rund 500 000 Euro, sagte ein Sprecher am Montag.