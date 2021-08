1 Ein 44-Jährigen ist nach einer starken Rauchentwicklung mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Foto: dpa/Marcel Kusch

Ein qualmender Kochtopf hat am Dienstagabend im Kreis Ludwigsburg einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ein 44-Jähriger wurde leicht verletzt.















Link kopiert

Schwieberdingen - Nachbarn haben am Dienstagabend in Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) einen Mann aus seiner völlig verrauchten Wohnung gerettet. Wie die Polizei berichtet, bemerkten die Anwohner gegen 18.25 starken Qualm. Sie kletterten durch ein geöffnetes Fenster in die Wohnung und kamen dem 44-Jährigen zur Hilfe. Gemeinsam mit Polizisten, die zwischenzeitlich an dem Haus in der Breslauer Straße eingetroffen waren, geleiteten sie ihn ins Freie. Der 44-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, die Helfer blieben unverletzt.

Offenbar hatte der Mann in der Wohnung im ersten Stock Essen auf dem Herd vergessen, der starke Rauch kam aus einem Kochtopf, offenes Feuer entstand aber nicht. Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 25 000 Euro. Die Feuerwehr war mit 26, der Rettungsdienst mit neun Einsatzkräften vor Ort.