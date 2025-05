Feuer in Schorndorf: Unkrautvernichtung endet mit hohem Schaden

1 Die Feuerwehr hatte am Wochenende im Raum Schorndorf einiges zu tun (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa

Eigentlich wollte eine 57-Jährige in Schorndorf nur Unkraut loswerden, doch die Aktion ging schief. Das Feuer, das dabei ausbrach, verletzte sie und verursachte rund 5000 Euro Schaden.











Die Feuerwehren im Raum Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) mussten am Wochenende wegen mehrerer Brände ausrücken. Am Freitagabend in die Damaschkestraße in Schorndorf, wo eine Hecke in Brand geraten war. Die 57-jährige Grundstücksbesitzerin war dabei gewesen, vor ihrem Haus mit einem Unkrautvernichter, vermutlich durch Abflammen, Unkraut zu entfernen, als die Hecke in Brand geriet. Das Feuer griff auf das Vordach und ein Gartenhaus über.