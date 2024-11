Feuer in Schorndorf: Brand auf ehemaligem Bauhof

1 Die Feuerwehr war mit 36 Einsatzkräften in Sulzbach vor Ort. Foto: dpa/Sven Hoppe

Auf dem ehemaligen Bauhof in Sulzbach an der Murr ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte löschen, der Schaden aber ist nicht unerheblich.











Bei einem Brand auf dem ehemaligen Bauhof in der Fuchsgasse in Sulzbach an der Murr ist am Samstagmorgen ein Sachschaden in Höhe von rund 30 000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, hatte aus bisher noch unbekannten Gründen gegen 7 Uhr ein Lagerabteil Feuer gefangen, in dem Farben und Lacke einer Malerfirma aufbewahrt worden waren.