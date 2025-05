Feuer in Salem: Zwei Verletzte und halbe Million Euro Schaden nach Hausbrand

Feuer in Salem

1 Eine 75 Jahre alte Bewohnerin musste von der Feuerwehr mit einer Drehleiter gerettet werden. (Symbolbild) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

In Salem fängt ein Mehrfamilienhaus in der Nacht Feuer. Zwei Bewohner kommen ins Krankenhaus. Der Schaden am Gebäude ist groß.











Bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses in Salem (Bodenseekreis) sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Es entstand ein Schaden von schätzungsweise rund 500.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer sei in der Nacht in einer Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebrochen und habe sich insgesamt auf drei übereinanderliegende Wohnungen ausgebreitet. Wieso es brannte, war zunächst unklar.