Dichte Rauchwolken und Flammen: In einer Firma in Remshalden-Geradstetten hat es am Sonntagabend gebrannt.

Am Sonntagabend gerät in Remshalden-Geradstetten der Anbau einer Firmenhalle in Brand. Es gibt mehrere Explosionen.















Mehrere Explosionen haben am späten Sonntagabend die Bewohner von Geradstetten aufgeschreckt. In dem Remshaldener Ortsteil (Rems-Murr-Kreis) brannte gegen 23 Uhr ein Anbau einer Firmenhalle. Nach derzeitigem Kenntnisstand explodierten in der Firma am Oberen Wasen gelagerte Gasflaschen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Das Feuer sei nicht auf die Firmenhalle übergegangen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, es bestand auch keine Gefahr für die Anwohnerinnen und Anwohner. Die Bundesstraße 29 war von dem Feuer ebenso nicht betroffen.

Über die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei bisher keine Angaben machen. Wie es zu dem Feuer kam, ist derzeit noch offen.