Feuer in Recyclingbetrieb: Wäre der Großbrand in Backnang zu verhindern gewesen?

9 In der Nacht auf Dienstag war in dem Betrieb ein Feuer ausgebrochen. Foto: Weingand

Auch am Tag nach dem Feuer liegt noch Brandgeruch über dem Backnanger Industriegebiet am Kuchengrund. Die Feuerwehr war zur Mittagszeit noch vor Ort. Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich aufwendig und werden voraussichtlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen, wie Jan Guggolz, Sprecher der Feuerwehr Backnang, erklärte. „Die Arbeiten ziehen sich aufgrund des Teileinsturzes der Halle in die Länge“, sagte Guggolz.