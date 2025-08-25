Feuer in Plochingen: Gasgrill in Flammen – 22 Feuerwehrleute rücken aus

1 Die Feuerwehr musste wegen des Brands eines Gasgrills ausrücken (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa

Am Sonntagabend gerät eine Gasflasche an einem Grill in Brand, kurz darauf steht das Gerät in Flammen. Die Feuerwehr rückt mit 22 Einsatzkräften aus.











Ein Gasgrill ist am Sonntagabend in Plochingen (Kreis Esslingen) in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 19.40 Uhr zum Brand einer Gasflasche, schließlich stand auch der Grill in Flammen. Den Angaben zufolge dürfte ein technischer Defekt an einem Verbindungsstück von der Gasflasche zum Grill für den Brand verantwortlich gewesen sein.