1 Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Foto: dpa/David Inderlied

In Pleidelsheim (Kreis Ludwigsburg) hat eine Gartenhütte gebrannt. Als Ursache wird ein Defekt an einer Solaranlage vermutet.















Eine Gartenhütte stand am Donnerstag in Pleidelsheim in Flammen. Ein Spaziergänger soll gegen 12.10 Uhr den Brand nahe des Schützenhauses gemeldet haben. Die Feuerwehren Pleidelsheim und Murr rückten daraufhin mit vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften aus, um das Feuer zu löschen. Laut Polizeibericht war der Brand vermutlich von einem technischen Defekt einer an der Hütte angebrachten Solaranlage ausgelöst worden. Der durch die Flammen entstandene Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.