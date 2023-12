5 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren bei dem Brand in Nürtingen vor Ort. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

Am Samstagfrüh hat es in Nürtingen in einem Restaurant gebrannt. Die Einsatzkräfte hatten das Feuer zwar schnell im Griff, wahrscheinlich steckt jedoch mehr dahinter. Die Kriminalpolizei prüft, ob ein Zusammenhang mit der Schuss-Serie besteht.











Am Samstag ist es gegen 5.10 Uhr in der Nürtinger Straße in Nürtingen zu einem Brand an einem Gebäudeanbau eines Burger-Restaurants gekommen. Passanten hatten Rauch und kleinere Flammen entdeckt und daraufhin die Feuerwehr alarmiert.