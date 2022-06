Feuer in Marbach am Neckar

1 Am Einsatzort in Marbach am Neckar. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Am Donnerstagmorgen wird eine 83-Jährige in ihrer Wohnung in Marbach am Neckar tot aufgefunden. Vorher hatte es offenbar ein Feuer gegeben, das wohl selbst wieder erloschen ist.















In Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg) haben Einsatzkräfte am Donnerstagmorgen eine 83-Jährige nach einem Zimmerbrand tot aufgefunden. Wie die Polizei mitteilte, nahmen zwei Mitarbeiterinnen einer kirchlichen Organisation gegen 8.30 Uhr einen Rauchgeruch wahr in der Wohnung und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Sie stellten vor Ort einen Brandausbruch fest und fanden darüber hinaus den leblosen Körper der Frau, die in der Wohnung lebte.

Derzeit kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Der Brand, der sich auf Teile des Zimmers beschränkte, dürfte nach ersten Erkenntnissen von selbst erloschen sein. Die Freiwillige Feuerwehr Marbach am Neckar, die mit acht Fahrzeugen und 46 Einsatzkräften ausgerückt war, führte insbesondere Belüftungsmaßnahmen durch.

Die Höhe des Sachschadens kann derzeit abschließend nicht beziffert werden. Er dürfte aber mehrere tausend Euro betragen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.