Schule in Winnenden Feuer in Mädchentoilette löst Alarm aus

Von red 15. Dezember 2017 - 16:58 Uhr

Brandalarm an einer Schule in Winnenden: Mit fünf Fahrzeugen und über 30 Einsatzkräften rückt die Feuerwehr aus. Grund war ein Feuer auf einer Mädchentoilette.





6 Bilder ansehen

Winnenden - Wegen eines Feueralarms ist eine Schule in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) evakuiert worden. Am Lessing Gymnasium in der Albertviller Straße löste am Freitag gegen 11.20 Uhr ein Brandmelder aus, wie die Polizei mitteilte. Verletzte haben die Beamten nicht gemeldet.

Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und über 30 Einsatzkräften ausgerückt. Wie sich herausstellte, war ein Feuer am Handtuchhalter auf der Mädchentoilette für die Alarmaktivierung ausschlaggebend. Die Beamten gehen davon aus, dass die Handtücher vorsätzlich in Brand gesteckt wurden.

Ein größerer Schaden ist demnach nicht entstanden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.