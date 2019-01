Feuer in Ludwigsburger Innenstadt Zwei Menschen sterben bei Wohnungsbrand

Von Tim Höhn 17. Januar 2019 - 11:56 Uhr

Bei einem Feuer in der Ludwigsburger Innenstadt sind am Donnerstagmorgen zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Kripo ermittelt – die Brandursache ist noch unklar. Am Nachmittag will die Polizei nähere Einzelheiten bekannt geben.





Ludwigsburg - Bei einem Feuer in der Ludwigsburger Innenstadt sind am Donnerstagmorgen zwei Menschen ums Leben gekommen. Der Brand ist offenbar gegen 9 Uhr in einer Wohnung an der Bogenstraße unweit der Wilhelm-Galerie ausgebrochen. Weitere Details sind derzeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ist vor Ort, sichert Spuren und sucht nach Hinweisen auf die Brandursache. Die Polizei hat angekündigt, am Dienstagnachmittag weitere Informationen herauszugeben. Erst in der Nacht zum Montag war in Steinheim im Kreis Ludwigsburg ein 53-jähriger Mann bei einem Feuer gestorben.

