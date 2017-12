Feuer in Ludwigsburg-Grünbühl 49 Hausbewohner müssen wegen Brand auf Straße

Von red/cri 18. Dezember 2017 - 11:11 Uhr

In einem Wohnblock in Grünbühl ist am Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.





Ludwigsburg - Wegen eines Dachstuhlbrands in der Eichendorffstraße im Ludwigsburger Stadtteil Grünbühl mussten am Sonntagvormittag 49 Personen ihre Wohnungen verlassen.

Wie die Polizei berichtet, wurde der Brand um 10.27 Uhr gemeldet. Ein Mann erlitt einen Kreislaufzusammenbruch, eine zweite Person kam wegen Atemproblemen ins Krankenhaus. Der Schaden liegt bei 50.000 Euro. Ausgebrochen war das Feuer in der Wohnung einer Frau unter dem Dach der Hausnummer 5, evakuiert wurden auch die Gebäude mit den Nummern 3 und 7. Der Dachstuhl von Haus Nummer 5 wurde teils abgetragen.

Kripo wertet Spuren aus: Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Bis auf zwei Wohnungen sind die Häuser im Tagesverlauf wieder bezogen worden. Die Polizei konnte am Sonntagabend Brandstiftung nicht ausschließen. Die Kripo wertete da noch Spuren aus.