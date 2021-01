1 Die Feuerwehr war am Freitagmorgen in Ludwigsburg im Einsatz. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Die Feuerwehr hat am Freitagmorgen im Ludwigsburger Osten einen schweren Brand gelöscht. Bei dem Feuer werden drei Personen verletzt, das Gebäude ist unbewohnbar.

Ludwigsburg - Einen schweren Brand mussten starke Kräfte der Feuerwehr am Freitagmorgen in der Friedrichstraße im Ludwigsburger Osten löschen. Gegen 10 Uhr erreichte der Alarm die Brandbekämpfer. Ein Mehrfamilienhaus stand in Flammen, das Feuer war wohl im Keller des Gebäudes ausgebrochen. 70 Feuerwehrleute mit 21 Fahrzeugen waren vor Ort dabei, die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, teilte ein Polizeisprecher mit.

150 000 Euro Schaden

Schwerverletzte habe es glücklicherweise nicht gegeben, aber zwei Bewohner mussten behandelt werden, weil sie Rauch eingeatmet hatten. Ein Feuerwehrmann zog sich zudem eine Verletzung an der Hand zu. Am Haus entstand ein Schaden von rund 150 000 Euro, es ist derzeit unbewohnbar. Während des Einsatzes musste die Friedrichstraße zwischenzeitlich voll gesperrt werden, noch am Nachmittag kam es in dem Bereich zu Verkehrsbehinderungen.

Was ist die Brandursache?

Zur Brandursache konnten Polizei und Feuerwehr am Freitagnachmittag noch keine Aussage machen. „Unsere Kriminaltechniker müssen nun eine Menge Bauschutt untersuchen“, sagte der Polizeisprecher. Von Samstag an seien die Kollegen damit betraut.

Neben den Kräften der Feuerwehr waren auch elf Fahrzeuge von Rettungsdiensten mit 23 Männern und Frauen Besatzung im Einsatz sowie fünf Streifen der Polizei mit zehn Beamten, die das Gebiet absicherten.