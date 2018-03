Kellerbrand in Ludwigsburg Feuer sorgt für 30 000 Euro Schaden

Von mat 15. März 2018 - 10:49 Uhr

Die Feuerwehr ist in der Karl-Massa-Straße im Einsatz gewesen. Bei einem Kellerbrand in Ludwigsburg wurde zum Glück niemand verletzt, die Ursache des Feuers ist noch unklar.





5 Bilder ansehen

Ludwigsburg - Im Keller eines Wohnhauses in der Karl-Massa-Straße ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei berichtet, konnten alle Personen, die sich im Haus befunden hatten, in Sicherheit gebracht werden. Die Feuerwehr war vor Ort im Einsatz. Verletzt wurde nach Polizeiauskunft niemand, zur Brandursache gibt es noch keine Auskunft. Es sind Sachverständige der Polizei vor Ort, um sich ein Bild zu machen und nach einem Brandherd zu suchen. Der Schaden wird auf 30 000 Euro geschätzt.

Mehr zum Thema

Kleines Feuer, großer Einsatz

Der Brand ist im Keller ausgebrochen, die Retter waren mit sechs Fahrzeugen und 25 Mann im Einsatz, darunter auch eine Drehleiter. Auch der Rettungsdienst war vor Ort. Die Brandbekämpfer wurden um 8.45 Uhr durch einen Rauchmelder alarmiert, gegen 10 Uhr war der Einsatz abgeschlossen.

Die Ludwigsburger Feuerwehr ist derzeit gut beschäftigt: Allein am Mittwoch gab es fünf Einsätze, von einer Ölspur bis zu einem Kleinbrand in der Aldinger Straße, zudem war man beim Unfall auf der A 81 in der Nacht auf Mittwoch mit einem Lastwagen vor Ort.