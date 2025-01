Die Feuerkatastrophe in Kalifornien hat auch das Haus zerstört, an dem Joshua Jackson seit seiner frühen Kindheit hängt und in dem auch seine Tochter bislang aufgewachsen ist. Ein besonderer Verlust stellt für ihn ein ganz bestimmtes Gemälde dar.

Joshua Jackson (46) hat bei den anhaltenden Waldbränden in Los Angeles sein Elternhaus verloren. Er zeigte sich jedoch froh darüber, dass er und seinen Liebsten unversehrt sind.

"Leider hat mein schönes Zuhause die Brände nicht überstanden"

Ein Sprecher des einstigen "Dawson's Creek"-Stars bestätigte gegenüber "People" am Sonntag (12. Januar), dass das Gebäude in Topanga niedergebrannt ist. "Zuallererst und am wichtigsten ist, dass es allen Menschen, die mir am nächsten stehen und von dem Feuer betroffen sind, gut geht", ließ Jackson demnach in einer Erklärung verlautbaren. "Meine Tochter, meine Familie, meine Nachbarn haben es alle sicher nach draußen geschafft. Leider hat mein schönes Zuhause die Brände nicht überstanden." Er fühle sich aber "unglaublich glücklich, von den Menschen umgeben zu sein, die ich liebe".

Jackson wurde in Vancouver geboren, aber verbrachte in dem Haus bei L.A. seine frühe Kindheit. Im Alter von acht Jahren zog er nach der Scheidung seiner Eltern zurück nach Kanada. 2001 erwarb er die rund 2 Millionen Dollar teure Immobilie von dem Mann, an den seine Eltern verkauft hatten, zurück und lebte dort mit seiner vierjährigen Tochter Juno Rose Diana, die er mit seiner Ex-Frau Jodie-Turner Smith (38) hat. "Mein Vater war leider kein guter Vater oder Ehemann und hat sich von der Bildfläche verabschiedet", sagte er gegenüber "Mr. Porter im Juli 2021. "Aber in diesem Haus in Topanga fühlte sich alles einfach an, also war das für mich sehr heilsam."

Damals verriet er auch, dass sein einstiges Kinderzimmer nun von seiner Kleinen bewohnt wird. "In diesem Zimmer hing ein Drachengemälde an der Wand, und ich konnte nicht glauben, dass es Jahre später immer noch da war."

Viele Stars betroffen

In Los Angeles und Umgebung wurden bisher Tausende von Gebäuden zerstört, es sind mindestens 16 Tote zu beklagen. Zahlreiche Prominente haben ihre Anwesen verloren, darunter auch Paris Hilton (43), Leighton Meester (38) und Adam Brody (45), Anna Faris (48), Mel Gibson (69) sowie Anthony Hopkins (87).