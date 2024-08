Feuer in London: Feuerwehr kämpft gegen Brand in historischen Somerset House

Feuerwehr kämpft gegen Brand in historischen Somerset House

Feuer in London

Die Londoner Feuerwehr kämpft gegen einen Brand im Somerset House. Eine wichtige Kunstsammlung in dem Kulturzentrum scheint von den Flammen aber bisher verschont geblieben zu sein.











Die Londoner Feuerwehr kämpft gegen einen Brand im historischen Gebäude Somerset House. Etwa 20 Feuerwehrwagen und rund 125 Feuerwehrleute seien im Einsatz, teilte die Feuerwehr mit. Sie kämpften gegen Flammen an einem Teil des Daches. „Die Ursache für das Feuer ist bisher nicht bekannt.“ Das Somerset House an der Themse gehört zu den bekannten Gebäuden in London und wird heute als Kultur- und Veranstaltungszentrum genutzt.