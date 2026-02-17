Feuer in Kornwestheim: Nach Brandstiftung in Schule – OB bringt Videoüberwachung ins Spiel

Nach dem Schulbrand in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) zeigt sich OB Lauxmann erschüttert. „Mit aller Konsequenz“ will er nun vorgehen und hat eine Belohnung ausgelobt.
Im Nachgang zur mutmaßlichen Brandstiftung am Samstagabend in der Philipp-Matthäus-Hahn-Gemeinschaftsschule in Kornwestheim hat sich nun Oberbürgermeister Nico Lauxmann zum Vorfall geäußert. Gemeinsam mit seinem Ersten Bürgermeister Daniel Güthler sei er noch am Samstagabend vor Ort gewesen, um sich persönlich ein Bild von der Lage und den Schäden zu machen.