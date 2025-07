Müllberg in Entsorgungsbetrieb in Flammen

Feuer in Karlsruhe

1 Die Löscharbeiten gestalteten sich den Angaben der Feuerwehr zufolge schwierig und dauerten in der Nacht an. (Symbolbild) Foto: dpa/Niklas Treppner

In einem Entsorgungsbetrieb brennt ein großer Müllberg. Die Feuerwehr in Karlsruhe verhindert ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude.











Die Feuerwehr hat den Brand eines großen Müllbergs in einem Entsorgungsbetrieb in Karlsruhe unter Kontrolle gebracht. Die Flammen drohten auf angrenzende Gebäude überzugreifen, was laut Polizei aber verhindert werden konnte. Verletzt worden sei niemand.