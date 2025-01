Feuer in Kalifornien: Zooey Deschanel trauert um zerstörtes Elternhaus

1 Zooey Deschanel hatte keinen glücklichen 45. Geburtstag. Foto: Xavier Collin/Image Press Agency/ddp/Sipa USA

Die Brände in Los Angeles haben auch Zooey und Emily Deschanels Elternhaus zerstört. Auf Instagram schilderte Zooey Deschanel an ihrem 45. Geburtstag, wie viel ihr das Haus in Pasadena bedeutete.











Zooey Deschanel (45) hat an ihrem 45. Geburtstag um ihr zerstörtes Elternhaus getrauert. Wie die Schauspielerin auf Instagram mitteilte, sei ihr ehemaliges Zuhause den Bränden in Los Angeles zum Opfer gefallen. Neben ihr war auch Schwester Emily Deschanel (48) in dem Haus aufgewachsen. Für den "New Girl"-Star sei es "heilig" und ein "Refugium" gewesen, in dem sie sich sehr sicher gefühlt habe.