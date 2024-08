Feuer in Holzgerlingen: Dachstuhlbrand in der Wengertsteige

Dachstuhlbrand in der Wengertsteige

Feuer in Holzgerlingen

10 Das Feuer war wohl schnell unter Kontrolle. Foto: Stefanie Schlecht

Auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses in der Wengertsteige in Holzgerlingen hat es am Mittwochnachmittag gebrannt. Laut Polizei kam es aufgrund von Dacharbeiten zu dem Brand. Verletzt wurde niemand, es entstand allerdings ein Schaden von mehreren tausend Euro.











Link kopiert



Zunächst war weithin eine schwarze Rauchsäule zu sehen, doch die Lage entspannte sich rasch: Die Feuerwehr ist am Mittwoch gegen 14.50 Uhr zu einem Brand in der Wengertsteige in Holzgerlingen gerufen worden. Betroffen war ein Mehrfamilienhaus gegenüber von Erlenweg und Buchenweg, das Haus wird gerade renoviert. Nach zehn Minuten hatte die Feuerwehr den Brand bereits gelöscht. Nach Angaben der Polizei ist das Feuer bei Bitumenarbeiten auf dem Dach ausgebrochen.