Feuer in Höfen an der Enz

5 In Hoefen kam ein Mensch ums Leben. Foto: SDMG/SDMG / Gress

Einsatzkräfte finden am Mittwoch einen regungslosen Mann. Mutmaßlich ist er im Zusammenhang mit einem Wohnhausbrand in Höfen an der Enz gestorben.

Höfen an der Enz - Mutmaßlich im Zusammenhang mit einem Wohnhausbrand ist in Höfen an der Enz (Kreis Calw) ein Mann gestorben. Einsatzkräfte hätten ihn am Mittwoch regungslos aufgefunden, teilte die Polizei mit.

Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen habe schließlich nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden können. Die Identität des Verstorbenen war den Angaben zufolge zunächst unbekannt. „Es ist bisher unklar, ob es sich um einen Bewohner handelt“, teilte die Polizei zudem mit.

Auch zur Todesursache oder zur Brandursache gab es zunächst keine Angaben. Den Sachschaden im Haus bezifferte die Polizei auf einen sechsstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen.