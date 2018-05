Feuer in Heilbronn Gasgrill setzt zwei Häuser in Brand

Von red/dpa/lsw 06. Mai 2018 - 08:26 Uhr

Ein 50-Jähriger will auf einer Terrasse grillen, die zwei Wohnhäuser miteinander verbindet. Bei einem Brand werden beide Gebäude beschädigt, es entsteht ein hoher Sachschaden.





Heilbronn - Ein Gasgrill hat in Heilbronn zwei Wohnhäuser in Brand gesetzt und etwa 300.000 Euro Schaden verursacht. Ein Gebäude sei wegen des Brandes unbewohnbar, das zweite im ersten und zweiten Ober- sowie im Dachgeschoss stark beschädigt worden, teilte die Polizei in Heilbronn mit. Bei dem Feuer am Samstagabend sei aber niemand verletzt worden.

Den Angaben zufolge hatte ein 50-Jähriger den Gasgrill auf einer Terrasse entzündet, die die zwei Wohnhäuser verbindet. Danach habe es eine Stichflamme gegeben, die die Holzverkleidung der Terrasse in Brand gesetzt habe. Das Feuer griff auf beide Häuser über. Die Gründe für die Stichflamme sind bislang unklar. Die Feuerwehr war mit 9 Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen.