Feuer in Hafen in Besigheim: Abgebranntes Boot fängt wieder Feuer

Feuer in Hafen in Besigheim

1 Das Bootswrack hat lichterloh gebrannt. Foto: Feuerwehr Besigheim

Vor kurzem waren fünf Boote in einem Hafen in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) in Flammen aufgegangen. Am Montag hat eines der Wassergefährte abermals Feuer gefangen.











Ein Unglück kommt selten allein, heißt ein Sprichwort, das sich nun einmal mehr bestätigt hat. Ende Juni waren in einem Privathafen in Besigheim fünf Boote abgebrannt. Das Feuer war wohl beim Nachfüllen von Sprit entstanden, hatte von einem Gefährt auf die anderen übergegriffen. Als am Montag die Boote entsorgt werden sollten, stand gleich das erste wieder lichterloh in Flammen. „Vermutlich war noch Kraftstoff im Tank“, sagt der Besigheimer Feuerwehrkommandant Jochen Feyerabend, dessen Mannschaft gegen 7.50 Uhr alarmiert wurde. Er kann sich vorstellen, dass der Tank aufgeschlitzt wurde, die Baggerschaufel Funken schlug und so das Unglück beim Verladen in einen Container seinen Lauf nahm.