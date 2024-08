Feuer in Griechenland: Großbrand nördlich von Athen ausgebrochen

Der Zivilschutz hat damit gerechnet: Wegen der Trockenheit und der starken Winde ist die Brandgefahr in Griechenland extrem hoch. Nun tobt ein Großbrand nördlich der Hauptstadt.

Nördlich von Athen tobt ein Großbrand. Rauchwolken stiegen auf und erreichten die griechische Hauptstadt. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte im griechischen Rundfunk: „Die Flammen steigen mehr als 25 Meter hoch.“ 19 Löschflugzeuge sowie rund 500 Feuerwehrleute seien in der Region um die kleine Ortschaft Varnavas im Einsatz.

Der Zivilschutz rief die Einwohner der betroffenen Region per SMS auf, ihre Häuser zu verlassen. Der Großbrand tobt rund 30 Kilometer nördlich der Hauptstadt. Einige Menschen erlitten Rauchvergiftungen und wurden in Krankenhäuser gebracht, berichteten griechische Medien. Touristische Anlagen waren zunächst nicht bedroht, hieß es in den Berichten weiter.

Die Meteorologen und der Zivilschutz hatten über das Wochenende immer wieder gewarnt: Wegen der extremen Trockenheit und der zurzeit starken Winde rund um die Ägäis könne der kleinste Brand binnen wenigen Minuten zu einem Großfeuer werden. Der Zivilschutz veröffentlichte eine Karte, auf der zu sehen ist, dass in der Region um Athen und in weiten Teilen Mittelgriechenlands die höchste Stufe der Brandgefahr herrscht.